Захисник Барселони отримав пошкодження в півфінальній грі.
Рональд Араухо, Getty Images
15 січня 2023, 08:25
Каталонська Барселона завершує останні приготування до вирішального двобою проти мадридського Реала за Суперкубок Іспанії-2022, що матиме місце в аравійському місті Ер-Ріяд.
Реал — Барселона. Напередодні
Однак наслідки нещодавнього протистояння на півфінальному етапі проти севільського Бетіса дають про себе знати під час підготовки колективу Хаві.
Ідеться про пошкодження в центрального захисника Рональда Араухо, якого зазнав уругвайський футболіст в одному з епізодів у власному штрафному, через що тоді навіть був змушений на певний відтинок часу залишити межі футбольного поля, але все ж таки вистояв упродовж усіх 90 основних хвилин, додаткового часу та серії післяматчевих пенальті.
Як повідомляє іспанська преса, частину заключного тренування Барси перед фіналом 23-річний виконавець усе ж таки був змушений пропустити.
Очікується, що Хаві чекатиме до останньої хвилини, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо свого стартового складу та участі Араухо в ньому.
Мадридський Реал тим часом має питання щодо стану захисника Едера Мілітао та півзахисника Едуардо Камавінги.
У поточному сезоні уругваєць через травму провів усього 10 матчів, забивши один м’яч.