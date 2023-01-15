Іспанія

Захисник Барселони отримав пошкодження в півфінальній грі.

Каталонська Барселона завершує останні приготування до вирішального двобою проти мадридського Реала за Суперкубок Іспанії-2022, що матиме місце в аравійському місті Ер-Ріяд.

Реал — Барселона. Напередодні

Однак наслідки нещодавнього протистояння на півфінальному етапі проти севільського Бетіса дають про себе знати під час підготовки колективу Хаві.

Ідеться про пошкодження в центрального захисника Рональда Араухо, якого зазнав уругвайський футболіст в одному з епізодів у власному штрафному, через що тоді навіть був змушений на певний відтинок часу залишити межі футбольного поля, але все ж таки вистояв упродовж усіх 90 основних хвилин, додаткового часу та серії післяматчевих пенальті.

Як повідомляє іспанська преса, частину заключного тренування Барси перед фіналом 23-річний виконавець усе ж таки був змушений пропустити.

Очікується, що Хаві чекатиме до останньої хвилини, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо свого стартового складу та участі Араухо в ньому.

Мадридський Реал тим часом має питання щодо стану захисника Едера Мілітао та півзахисника Едуардо Камавінги.

У поточному сезоні уругваєць через травму провів усього 10 матчів, забивши один м’яч.