Іспанія

Керманич Реала прокоментував матч проти Барселони в фіналі Суперкубку Іспанії.

Мадридський Реал перебуває на фінальному етапі підготовки до протистояння проти каталонської Барселони в матчі за Суперкубок Іспанії-2022.

Реал — Барселона. Напередодні

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті розповів про свої очікування від команди напередодні визначальної гри.

"Для нас є важливим кожен трофей. У майбутній грі багато поставлено на карту, а наявність можливості здобути кубок завжди створює матчу відповідну атмосферу.

Ми щодня боремось за підтримання належної форми для того, щоб вигравати матчі та фінали зокрема. Хлопці вмотивовані та відчувають себе комфортно. Вони вже звикли до подібного тиску, і цілком упевнені у власних силах.

Ми хочемо бути конкурентоспроможними в кожному змаганні і в кожному матчі — це те, на чому ми маємо зараз акцентувати свою увагу. Ми повинні йти крок за кроком, і в підсумку дійти до кінця сезону в хорошій позиції та, бажано, із трофеями.

Я чув, що в пресі кажуть, буцімто Реал міг насититись перемогами в чемпіонаті та Лізі чемпіонів УЄФА рік тому. Це повна нісенітниця. Трофейний голод у Реала ніколи не зникне. У цьому клубі ти ніколи не можеш бути задоволеним тільки тим, що ти вже виграв.

Наш блок у захисті був набагато кращим за попередні матчі в грі Валенсії , але ми провалили захист власних воріт у ключових епізодах. Я сподіваюся, що це більше не повториться. Іноді ми забуваємо про такі діагоналі від суперників", — заявив італійський фахівець.

Матч Реал — Барселона відбудеться 15 січня, о 21:00.