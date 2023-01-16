Іспанія

Наставник дав коментар щодо перемоги у турнірі.

У фіналі Суперкубку Іспанії Барселона здолала Реал (3:1). Результат матчу прокоментував наставник каталонської команди Хаві.

"Нам було потрібніше, ніж Реалу, який має більше титулів, ніж у нас.

Я дуже задоволений футболістами, які на це заслужили. Вони багато працюють, у нас чудова атмосфера у роздягальні. Коли граєш проти Реала, потрібно їх контролювати та мінімізувати втрати.

Не можна розслаблятись. У цьому полягає моя робота", — наводить слова Хаві Marca.

Зазначимо, що Суперкубок Іспанії — це перший трофей Хаві як головного тренера Барселони.