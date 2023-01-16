Наставник дав коментар щодо перемоги у турнірі.
ХАВІ, GETTY IMAGES
16 січня 2023, 00:59
У фіналі Суперкубку Іспанії Барселона здолала Реал (3:1). Результат матчу прокоментував наставник каталонської команди Хаві.
"Нам було потрібніше, ніж Реалу, який має більше титулів, ніж у нас.
Я дуже задоволений футболістами, які на це заслужили. Вони багато працюють, у нас чудова атмосфера у роздягальні. Коли граєш проти Реала, потрібно їх контролювати та мінімізувати втрати.
Не можна розслаблятись. У цьому полягає моя робота", — наводить слова Хаві Marca.
Зазначимо, що Суперкубок Іспанії — це перший трофей Хаві як головного тренера Барселони.