Гвінейський центрбек продовжить захищати кольори "кажанів".
Муктар Діакабі, valenciacf.com
17 січня 2023, 10:30
Валенсія на своєму офіційному сайті повідомила про продовження співпраці з центральним захисником Муктаром Діакабі.
26-річного гвінеєць підписав із "кажанами" новий довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, що Муктар Діакабі перейшов до Валенсії з Ліону влітку 2018 року за 15 мільйонів євро.
З того часу він провів за іспанський клуб 142 поєдинки, в яких він забив 6 голів і віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.
У поточному сезоні Діакабі зіграв 12 матчів у Ла Лізі, у яких відзначився двома голами та трьома попередженнями.