Іспанія

Гвінейський центрбек продовжить захищати кольори "кажанів".

Валенсія на своєму офіційному сайті повідомила про продовження співпраці з центральним захисником Муктаром Діакабі.

26-річного гвінеєць підписав із "кажанами" новий довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Муктар Діакабі перейшов до Валенсії з Ліону влітку 2018 року за 15 мільйонів євро.

З того часу він провів за іспанський клуб 142 поєдинки, в яких він забив 6 голів і віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.

У поточному сезоні Діакабі зіграв 12 матчів у Ла Лізі, у яких відзначився двома голами та трьома попередженнями.