Іспанія

Іспанський фахівець зацікавлений у 30-річному хавбеку.

Хаві хоче підписати до Барселони Марцело Брозовича, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, іспанському фахівцю сподобався рівень гри Брозовича на ЧС-2022.

Також він хоче бачити його в команді, тому що у разі цього трансферу у нього з'явиться другий варіант на позиції Серхіо Бускетса.

В ідеалі каталонський клуб хотів би обміняти Брозовича на Кессьє, але івуарієць хоче залишитися в нинішній команді.

У поточному сезоні Брозович провів 10 матчів у Серії А та забив два голи.