Іспанія

Німець все ще може переїхати в Іспанію.

Каталонська Барселона не буде купляти півзахисника Манчестер Сіті та збірної Німеччини Ілкая Гюндогана.

Проте 32-річний хавбек все ще має шанси стати гравцем каталонського клубу. Для цього потрібно не продовжувати контракт із Сіті.

Барселоні цікавий німець на правах вільного агента. Клуб наразі націлений лише на безкоштовних підписаннях.

Контракт Гюндогана із Манчестер Сіті розрахований до кінця цього сезону. Вже відомо що клуб не планує його продовжувати.

На рахунку Ілкая у сезоні-2022/23 24 гри у складі "містян" в усіх змаганнях, два голи та дві гольові передачі.