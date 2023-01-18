Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував стан справ у команді.

Мадридський Атлетіко знову переживає стан невизначеності в своїй історії та підходить до матчу 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Леванте на виїзді в не найбільш удалій формі.

Однак головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне все одно залишається впевненим у силах своєї команди, про що розповів в останньому інтерв’ю.

"Ми готові до всього, що може трапитись на трансферному ринку найближчими днями, бо ми відчуваємо процеси, що на ньому відбуваються, і в нашому складі наявні дуже хороші гравці.

Завжди хтось приходить або йде. Це — правила гри, які ми розуміємо та за якими намагаємось грати самі. Живемо за таких часів, що поробиш. Але, і я наголошую на цьому, жоден гравець особисто не просив мене покинути клуб.

Щодо нашого наступного матчу проти Леванте, то я бачу душевний спокій та впевненість у моїх футболістів. Це значить тільки одне — на нас очікує хороший матч та забиті м’ячі.

Суперники перебувають у дуже непоганій формі на тлі приходу нового головного тренера. Ми будемо грати на їхньому полі, де проти нас захищатиметься та атакуватиме сильна команда.

Цей виклик ми сприймаємо з великим натхненням та ентузіазмом, бо хочемо виправити ситуацію, що для нас складається останнім часом не надто вдало. Поточний сезон видається якимось дивним через те, що результати схиляються від дуже вдалих до дуже невдалих повсякчас.

Але я бачу позитивну динаміку після чемпіонату світу, тож, я сподіваюсь, ми продовжуватимемо рух у правильному напрямку. Так, ми програли Барселоні та не змогли подужати Альмерію, але я все одно наголошую на пошуках позитивних моментів. Нам потрібні сили для того, аби нарешті почати забивати голи", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Леванте — Атлетіко відбудеться 18 січня о 22:00.