Іспанія

Тренер Барселони заявив, що розраховує на нідерландського форварда.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві поділився думкою щодо майбутнього форварда своєї команди Мемфіса Депая, контракт якого спливає влітку 2023 року.

"Сьогодні я поговорю з Мемфісом Депаєм, щоб дізнатися, чи хоче він піти чи ні. Хочу дізнатися, що він планує робити.

Я розраховую на Мемфіса у всьому. Звичайно, це нелегка ситуація, коли ти не граєш", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мемфіс провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Депай вирішив залишити каталонський клуб цієї зими, а головним претендентом на нього залишається мадридський Атлетіко.