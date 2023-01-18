Іспанія

Проте Атлетіко не має наміру відпускати свого футболіста.

Головний тренер Барселони Хаві хоче підписати Янніка Карраско, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, в особі бельгійця іспанський фахівець бачить заміну Мемфісу Депаю, який перейде до Атлетіко.

Мадридський клуб відмовився обмінювати бельгійця на Депая, і тепер Барселона веде переговори щодо його оренди з опцією викупу. Також можливий перехід улітку.

Зазначимо, що Карраско вже повідомив Атлетіко, що хоче піти до каталонської команди, проте клуб не хоче його втрачати.

У цьому сезоні Карраско взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 2 асисти.