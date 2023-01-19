Іспанія

Гравець досі не може вибратись із юнацького рівня.

Фінансові проблеми каталонської Барселони вже ні для кого не залишаються таємницею, і тим паче нікого не дивує той факт, що "блаугранас" не можуть зареєструвати в якості гравця основної команди того чи іншого виконавця.

У контексті півзахисника Гаві в цьому випадку ще й дуже пощастило, оскільки 18-річний гравець за віком підпадає під вимоги, які висуваються стосовно участі футболістів у складі молодіжних команд, і тому може бути побічно залучений до роботи з більш віковими партнерами за клубом.

Проте для самого іспанця подібна хитрість із боку каталонців не йде на користь у суто матеріальному плані — Гаві банально не може отримувати заробітну платню в тому обсязі, який прописаний у його оновленому контракті.

Проте, як повідомляє іспанська преса, потенційний відхід нападника Мемфіса Депая до мадридського Атлетіко, який усе ближче до здійснення, дозволить Барселоні нарешті зареєструвати власну молоду суперзірку.

Окрім того, Гаві зможе обрати собі ігровий номер не з переліку доступних для футболістів молодіжних складів. Повідомляється, що сам гравець уже висловив бажання отримати №6, під яким раніше грав його нинішній головний тренер Хаві.

У цьому сезоні на рахунку Гаві 30 матчів, два голи та п’ять гольових передач.