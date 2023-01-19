Мадридці готові попрацювати на трансферному ринку.
Джуд Беллінгем, getty images
19 січня 2023, 18:26
Реал розглядає різноманітні варіанти підсилення складу та визначився з позиціями, на які потрібно підписати новачків.
Як стверджує видання As, Реал хоче нових гравців для заміни Каріму Бензема та Луці Модрічу. Також мадридці потребують двох нових флангових захисників.
В "королівському клубі" планують подовжити угоди з Бензема та Модрічем, проте вже придбати їх "спадкоємців".
В першу чергу, мадридці спробують купити Джуда Беллінгема. Крім того, іспанський гранд розглядає кандидатуру Альфонсо Девіса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що влітку Реал можуть покинути Модрич, Кроос чи Бензема — хоча б один.