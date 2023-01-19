Команда Хаві не відчула проблем у національному кубку.
Сеута - Барселона, ФК Барселона
19 січня 2023, 22:52
У рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубку Іспанії Сеута вдома приймала Барселону.
Гості не залишили шансів представнику Терсери. У першому таймі відзначився лише Рафінья. Проте у другій половині зустрічі голи влітали на будь-який смак. Забивали Левандовські двічі, Фаті та Кессьє.
Сеута — Барселона 0:5
Голи: Рафінья, 41, Левандовські, 50, 90, Фаті, 70, Кессьє, 77
Сеута: Мехіас — Гарсія, Гут'єррес, Лафарж (Данезе, 68), Альфонсо — Жота (Іглесіас, 57), Рейна, Ахмед (Редондо, 57), Куевас (Гарсія, 57), Гомес — Родрі (Касаіс, 78).
Барселона: Пенья — Альба, Алонсо (Крістенсен, 73), Гарсія, Бельєрін — Торре (Гаві, 46), Роберто (Бускетс, 73), Кессьє, Торрес (Фаті, 60), Рафінья (Анхель, 80) — Левандовські.
Попередження: Гомес.