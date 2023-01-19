Іспанія

Підопічні Карло Анчелотті відігрались з 2:0 і пройшли у наступний раунд національного кубку.

У рамках 1/8 фіналу Кубку Іспанії мадридський Реал у гостях зустрічався із Вільярреалом.

Господарі провели надпотужний перший тайм. Команді Кіке Сетьєна вдалося забити два голи зусиллями Капу та Чуквезе.

Проте другий тайм був зовсім іншим. Сетьєн зробив заміни у захисті, після чого "жовта субмарина" почала пропускати.

На 57 Вінісіус скоротив відставання. На 69 Мілітао зіграв на добиванні та зрівняв рахунок. А на 86 Себальйос вивів гостей уперед.

Вільярреал — Реал 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквезе, 42 — Вінісіус Жуніор, 57, Мілітао, 70, Себальйос, 86

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт (Манді, 52), Альбіоль (Куенка, 46), Торрес, Морено — Капу, Парехо, Баєна, Чуквезе, Піно (Моралес, 68) — Морено.

Реал: Куртуа — Менді, Рюдігер, Мілітао, Начо — Кроос (Себальйос, 56), Камавінга, Вальверде, Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 56) — Бензема.

Попередження: Капу, Камавінга, Вальверде, Моралес, Торрес, Вінісіус, Рюдігер, Парехо.