Іспанія

Футболіст вже у розташуванні мадридців.

Трансфер вінгера Барселони та збірної Нідерландів Мемфіса Депая в мадридський Атлетіко на завершальній стадії.

Футболіст вже прибув до нової команди. Про це свідчать фото з тренування мадридського клубу, де був помічений нідерландець.

Виходить, що клуби офіційно завершили угоду, поте офіційно про неї ще не оголосили.

‼️ Memphis Depay ya entrena con el Atlético de Madrid. pic.twitter.com/fu95Wwtowd — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 19, 2023

Якщо Атлетіко встигне заявити Депая на Ла Лігу, то він вже 21 січня може зіграти у домашній грі чемпіонату проти Вальядоліда. Початок матчу о 19:30.