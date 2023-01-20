Футболіст вже у розташуванні мадридців.
Мемфіс Депай, Getty Images
20 січня 2023, 00:20
Трансфер вінгера Барселони та збірної Нідерландів Мемфіса Депая в мадридський Атлетіко на завершальній стадії.
Футболіст вже прибув до нової команди. Про це свідчать фото з тренування мадридського клубу, де був помічений нідерландець.
Виходить, що клуби офіційно завершили угоду, поте офіційно про неї ще не оголосили.
Якщо Атлетіко встигне заявити Депая на Ла Лігу, то він вже 21 січня може зіграти у домашній грі чемпіонату проти Вальядоліда. Початок матчу о 19:30.