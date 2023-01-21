Іспанія

Впевнена перемога "матрацників".

Суботня програма 18 туру іспанської Ла Ліги продовжилася матчем у столиці країни, де місцевий Атлетіко примав гостей із Вальядоліду.

Битви не вийшло — команда Дієго Сімеоне зняла питання щодо переможця у перші півгодини і далі спокійно доводила гру до завершення. Героєм зустрічі можна назвати Антуана Грізманна, який відзначився як асистом, так і голом.

Відзначимо, що на 75 хвилині у складі "матрацників" дебютував нідерландський нападник Мемфіс Депай. Втім, відзначитися голом йому не вдалося.

Наразі Атлетіко посідає четверту сходинку у таблиці, тоді як Реал Вальядолід — сімнадцятий.

Атлетіко — Реал Вальядолід — 3:0

Голи: Мората, 18, Грізманн, 23, Ермосо, 28

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Ермосо, Мандава — Коке (Сауль, 75) — Льоренте (Де Пауль, 56), Грізманн (Карраско, 56), Лемар (Кондогбія, 59), Корреа — Мората (Депай, 75)

Вальядолід: Масіп — Торрес, Ель Ямік, Санчес (Роса, 69) — Македа (Фреснеди, 60), Агуадо, Перес (Гвардіола, 75), Оласа (Плата, 60) — Плано — Леон (Меса, 75), Вайссман

Попердження: Мандава.