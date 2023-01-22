Іспанія

Гол Парехо з пенальті вирішив долю протистояння.

Вільярреал і Жирона Віктора Циганкова зустрічалися в рамках чемпіонату Іспанії. Українець потрапив у заявку на матч, але прогнозовано так і не з'явився на полі.

Господарі володіли перевагою, але не забити впродовж основного часу. За 90 хвилин матчу вболівальники так і не побачили забитих голів. Навіть видалення Буено на 79-ій хвилині не допомогло "жовтій субмарині" — 0:0. Проте в компенсований час Вільярреалу вдалось дотиснути суперника. Аж на сотій хвилині поєдинку Парехо з пенальті вирвав перемогу для своєї команди — 1:0.

Вільярреал залишився на 5 місці, Жирона — на 11 сходинці чемпіонату Іспанії.