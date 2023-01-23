Півзахисник може перебратись в Ла Лігу.
Жефф Рен-Аделаїд, getty images
23 січня 2023, 18:33
Севілья розглядає можливості посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "нервіонці" ведуть перемовини щодо підписання півзахисника Ліона Жефф Рене Аделаїда.
Очікується, що це буде орендна угода з опцією викупу у 12 мільйонів євро. Особисті умови перебувають в процесі узгодження.
В цьому сезоні півзахисник відіграв 14 матчів, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья орендувала Баде з правом викупу.