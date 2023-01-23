Іспанія

Півзахисник може перебратись в Ла Лігу.

Севілья розглядає можливості посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "нервіонці" ведуть перемовини щодо підписання півзахисника Ліона Жефф Рене Аделаїда.

Очікується, що це буде орендна угода з опцією викупу у 12 мільйонів євро. Особисті умови перебувають в процесі узгодження.

В цьому сезоні півзахисник відіграв 14 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья орендувала Баде з правом викупу.