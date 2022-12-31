Іспанія

Футболіст змінить англійський чемпіонат на іспанський.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про досягнення домовленості про оренду захисника Ренна Лоїка Баде.

Орендну угоду з 22-річним французом буде розраховано до кінця нинішнього сезону з правом викупу.

Таким чином, орендна угода між Ренном та Ноттінгемом Форестом буде розірвана достроково.

Цього сезону Баде провів лише один поєдинок у французькій Лізі 1, в якому відзначився одним асистом. За Ноттінгем Форест він не провів жодної зустрічі.