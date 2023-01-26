Іспанія

Football.ua представляє анонс чвертьфінального матчу іспанського кубку.

Сьогодні, 26 січня, відбудеться мадридське дербі у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії, в якому Реал на своєму полі прийме Атлетіко.

Реал Мадрид — Атлетіко

Четвер, 26 січня, 22.00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Сесар Сото Градо – головний арбітр зустрічі. Трансляція на платформі MEGOGO

Після поразки Барселоні у фіналі Суперкубку Іспанії, мадридський Реал здобув перемоги над Атлетіком та Вільярреалом у Кубку Іспанії та іспанській Ла Лізі відповідно.

Реал не може виграти Кубок з сезону-2013/14 і для такого успішного клубу та тренера в особі Карло Анчелотті, який хоче домінувати скрізь, краще мотивації не знайдеш. За останні вісім років "вершкові" жодного разу не грали у фіналі і за цей час чотири рази вилітали на стадії чвертьфіналу. Минулого сезону кривдником Реала став Атлетік з Більбао.

Реал повертається на Сантьяго Бернабеу, де безпрограшна серія клубу триває вже 10 матчів. Хоча із десяти зустрічей лише одна була зіграна на нуль. За Реал також говорить і статистика домашніх матчів проти "матрацників" — чотири перемоги в останніх чотирьох матчах. Також команда Анчелотті обіграла Атлетіко у гостях у Ла Лізі чотири місяці тому.

Для Атлетіко останні два матчі були також успішними, як для Реала, але на відміну від "вершкових" вони змогли зберегти свої ворота на замку в іграх проти Леванте та Вальядоліду у Кубку та Ла Лізі відповідно.

Команда Дієго Сімеоне цього сезону далека від боротьби за чемпіонський титул у Ла Лізі, тому можна зосередитися на Кубку та попаданні в четвірку найкращих у чемпіонаті, щоб гарантувати собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Атлетіко прагнутиме взяти реванш за досить образливу поразку на Ванда Метрополітано чотири місяці тому. Тим більше, що Атлетіко лише двічі зміг обіграти Реал за останні 13 матчів у всіх турнірах.

Як і Реал Атлетіко, давно не піднімав Кубок країни над своєю головою. Востаннє таке траплялося у далекому сезоні-2012/13. За останні дев'ять років "матрацники" тричі вилітали на стадії 1/4 фіналу. Минулого сезону була ганебна поразка від команди третього дивізіону Іспанії – Корнелли у другому раунді турніру.

Якщо говорити про кадрову ситуацію в клубах, то у лазареті Реала знаходяться Чуамені, Карвахаль, Азар та Васкес. Тим не менш, повернувся Алаба. В Атлетіко після дискваліфікацій повертаються Савич та Регілон, але поки що за бортом через травму залишається Хіменес.

Щодо особистих зустрічей, то тут було зіграно 231 матч. 114 перемог у "вершкових" та 58 у "матрацників". За статистикою забитих м'ячів попереду Реал із рахунком 381:291. У Кубку Іспанії команди провели 42 дуелі, з яких Реал виграв 17, а Атлетіко — 11 за різниці м'ячів 57:45.