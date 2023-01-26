Іспанія

Півфіналіст чемпіонату світу-2022 в Катарі продовжує виступи в Європі.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі відкрив широкому загалу чимало якісних футболістів, і тим паче зуміли привернути до себе увагу представники збірної Марокко, яка дісталась аж до півфіналу — уперше в історії для африканського континенту.

Зокрема, атакувальний півзахисник бельгійського Стандарда Селім Амалла потрапив до поля зору іспанського Вальядоліда, який переживає далеко не найліпші часи в підвалинах турнірної таблиці Ла Ліги.

Представники 26-річного виконавця вже мали зустріч із керівництвом аутсайдера іспанської першості, і місцева преса повідомляє про "повний успіх" цих перемовин.

Портал Transfermarkt оцінив марокканця в 6,5 млн євро за пів року до завершення його поточного контракту.

У цьому сезоні Амалла відіграв дев’ять матчів, відзначившись чотирма голами та одним гольовим пасом.