Бразильський вінгер навряд чи залишить каталонський клуб цієї зими.
Рафінья, getty images
26 січня 2023, 10:23
Головний тренер каталонської Барселони Хаві прокоментував чутки про те, що вінгер його команди Рафінья може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.
"Рафінья буде важливим для нас, я в цьому не сумніваюся. Я дуже впевнений у ньому і бачу як частину майбутнього Барселони", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядав варіант із підписанням Рафіньї після невдачі з Михайлом Мудриком, проте зрештою "каноніри" оформили трансфер Леандро Троссара з Брайтона.
У поточному сезоні Рафінья провів за Барселону 26 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав сім результативних передач.