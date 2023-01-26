Іспанія

Бразильський вінгер навряд чи залишить каталонський клуб цієї зими.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві прокоментував чутки про те, що вінгер його команди Рафінья може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

"Рафінья буде важливим для нас, я в цьому не сумніваюся. Я дуже впевнений у ньому і бачу як частину майбутнього Барселони", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядав варіант із підписанням Рафіньї після невдачі з Михайлом Мудриком, проте зрештою "каноніри" оформили трансфер Леандро Троссара з Брайтона.

У поточному сезоні Рафінья провів за Барселону 26 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав сім результативних передач.