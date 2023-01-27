Іспанія

Реал у додатковий час здолав Атлетіко в кубковому дербі

Колективу Карло Анчелотті вдався видовищний камбек у протистоянні проти команди Дієго Сімеоне, яка догравала в меншості.

Реал — Атлетіко, Getty Images

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Реал — Атлетіко 3:1

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, Вінісіус, 120+2 — Мората, 19



Реал: Куртуа — Начо (Одріосола, 114), Мілітао, Рюдігер, Менді (Себальйос, 44) — Модрич, Камавінга, Кроос (Асенсіо, 73) — Вальверде (Родріго, 69), Бензема, Вінісіус.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Коке (Сауль, 83), Де Пауль (Кондогбія, 83), Лемар (Карраско, 74), Грізманн (Барріос, 91) — Корреа (Депай, 74), Мората (Вітсель, 63).



Попередження: Себальйос, Вінісіус — Де Пауль, Рейнілдо, Ермосо, Савич, Коке (не на полі).



На 99-й хвилині був вилучений Стефан Савич (Атлетіко) (друге попередження).