Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку 19 туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між мадридським Реалом та Сосьєдадом, яке пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРІО МЕЛЕРО ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридський Реал зараз перебуває в ролі наздоганяючого у чемпіонських перегонах, відстаючи від каталонської Барселони на шість очок. Так, команда Карло Анчелотті має ще один матч у запасі для того, щоб скоротити це відставання. Проте суперником "вершкових" стане колектив, який нехай і не бореться за "золото", але виглядає одним із явних фаворитів та реальних претендентів на те, щоб фінішувати за підсумками цього сезону у зоні Ліги чемпіонів.

У своєму останньому матчі Реал Мадрид обіграв кризовий Атлетіко у чвертьфіналі Кубка Іспанії, зумівши дотиснути принципового суперника за підсумками додаткового часу. При цьому не можна не відзначити, що останнім часом вершкові зіткнулися з кадровими проблемами серед гравців захисної лінії. Останньою з таких проблем стала травма Ферлана Менді у вищезгаданому кубковому поєдинку з "матрацниками", тому цілком імовірно, що з лівим флангом оборони тренерському штабу Карло Анчелотті доведеться експериментувати.

Що стосується Сосьєдада, то підопічні Іманоля Альгуасіля перевершують у поточному сезоні всі навіть найсміливіші очікування. "Біло-сині" наразі успішно користуються кризовим становищем усередині мадридського Атлетіко і пробують на себе роль третьої сили в іспанському футболі – саме таке місце посідає команда за підсумками 18 проведених матчів у Ла Лізі-2022/23.

Так, у своєму останньому матчі Сосьєдад зазнав мінімальної поразки від Барселони, що коштувало команді подальшої участі в Кубку Короля. При цьому не можна забувати, що "біло-сині" з 40-ї хвилини грали в меншості, тотально оборонялися і пропустили лише один вирішальний м'яч у другому таймі. Логічно припустити, що Сосьєдаду під силу скористатися кадровими проблемами Мадрида в обороні і відібрати очки у чинного чемпіона Іспанії — принаймні навряд чи для "вершкових" майбутній матч із найближчим переслідувачем буде легкою прогулянкою.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реал Мадрид пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Реал Сосьєдад оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Камавінга — Кроос, Себальос, Модрич — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Норман, Ріко — Мендес, Субіменді, Марін — Кубо — Серлот, Оярсабаль

Не зіграють: Алаба, Лукас, Менді — Горосабель, Меркеланс, Меріно, Садік, Давід Сілва

Під питанням: Азар, Карвахаль, Чуамені — Гевара, Пачеко, Сола, Чо

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)