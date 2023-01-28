Іспанія

Хаві потрохи просуває гравця до складу "дорослої" команди.

Іспанський нападник Анхель Аларкон — нове ім’я в іспанському футболі, який поступово отримує досвід виступів у складі молодіжної команди каталонської Барселони.

18-річний юнак нещодавно вперше був запрошений Хаві до заявки "дорослої" команди "блаугранас" на матч Кубку Іспанії проти Сеути (5:0), і навіть устиг отримати дебютні десять хвилин на рівні зі зірковими виконавцями наприкінці гри.

Наступним великим кроком у його професійній кар’єрі стали вдалі перемовини з керівництвом Барси щодо нового контракту на зміну старої угоди, що мала завершитись після закінчення поточного сезону.

Відтепер Аларкон гратиме за каталонців до 2025 року, а ті натомість потурбувались про те, щоб жоден із потенційних претендентів не відволікав їхнього футболіста зайвий раз від роботи, установивши клаусулу на рівні 400 млн євро.

У складі молодіжної команди Барселони Анхель забив 12 голів у поточному сезоні, і в перспективі може піднятись із нею до другого іспанського дивізіону вже в цьому році.