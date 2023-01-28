Іспанія

Український вінгер може дебютувати за новий клуб, вийшовши із лави для запасних.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Жирона прийме на своєму полі каталонську Барселону.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, український вінгер Віктор Циганков залишився на лаві для запасних Жирони, але, як і раніше, може дебютувати за новий клуб із заміни.

Склад Жирони:



Склад Барселони:

Нагадаємо, матч Жирона — Барселона відбудеться в суботу, 28 січня, о 17:15 за київським часом.