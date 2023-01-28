Іспанія

Єдиним голом відзначився Педрі.

Суботня програма 19-го туру іспанської Ла Ліги продовжилося дербі регіону Каталонія, в якому Жирона приймала Барселону. Матч завершився мінімальною перемогою більш іменитого колективу — Педрі спокійно переправив м'яч у порожні ворота після передачі Жорді Альби.

Відзначимо, що український новачок Жирони Віктор Циганков, як і у грі попереднього туру проти Вільярреала, провів усі 90 з гаком хвилин на лаві для запасних.

Наразі колектив Мічела перебуває на 12-й сходинці у таблиці, тоді як підопічні Хаві — лідери.

Жирона — Барселона — 0:1

Гол: Педрі, 61

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Хуанпе (Мартін, 81), Еспіноса, Гутьєррес — Ромеу — Еррера (Фернандес, 59), Алейш Гарсія — Коуту (Вілья, 70), Кастельянос (Стуані, 70), Рікельме (Рока, 81)

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Кесс'є, 88), Фаті (Бальде, 81), Дембеле (Педрі, 26)

Попередження: Кастельянос, Мартінес — Фаті, Педрі, Гаві.

Вилучення: Мічел (головний тренер Жирони, 90+4).