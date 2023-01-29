У рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс вирушив на виїзд до Хетафе.
Гості зуміли вирвати перемогу у господарів завдяки голу від Борхі Іглесіаса на 86-й хвилині гри з пенальті.

Хетафе — Бетіс  0:1
Гол: Борха Іглесіас, 86 (з пенальті)

Хетафе: Сорія – Дам'єн Суарес (Порту, 72), Даконам, Дуарте, Альдерете, Іглесіас – Альгобія (Вільяр, 64), Мілья, Аленья – Унал, Майораль. 

Бетіс: Руї Сілва – Сабалі, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда – Гвідо Родрігес, Карвалью (Едгар Гонсалес, 90+2) – Каналес, Родрі (Хуанмі, 67), Луїс Енріке (Фекір, 67) – Борха Іглесіас (Вілліан Жозе, 87). 

Попередження: Аленья, Вільяр, Дуарте, Мілья — Луїс Енріке, Хуанмі. 