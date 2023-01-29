Іспанія

Півзахисник нарешті зможе зіграти в цьому сезоні.

Під час минулорічної трансферної кампанії в розташуванні Сельт з Віго запалало справжнє протистояння поміж іспанським півзахисником "кельтів" Денісом Суаресом та президентом клубу Карлосом Моурінью через відсутність із боку останнього згоди на перехід гравця до іншого клубу.

У підсумку, у поточному сезоні 29-річний виконавець так і не зіграв ще жодного матчу, тож останні дні зимового періоду переходів є для нього останнім шансом з’явитись на полі аж до літа через чинний контракт із Сельтою, термін якого спливає лише влітку 2024 року.

Саме тому представники Суареса наразі дуже активно працюють над працевлаштуванням власного клієнта, і наразі є гідний варіант для трансферу — Еспаньйол, що бореться за непотрапляння до зони вильоту в Ла Лізі трохи краще, аніж це робить поточна команда Деніса.

У своїй професійній кар’єрі вихованець галісійського клубу встиг пограти за Манчестер Сіті, Барселону, Вільярреал, Севілью та Арсенал, але повернувся додому в 2019 році.

Як повідомляє іспанська преса, ціна трансферу склала скромні 250 тис євро, після чого Суаресу залишається розірвати чинну угоду з клубом із Віго.