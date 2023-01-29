Іспанія

Севільці хочуть підписати іспанського футболіста.

Бетіс може втратити можливість підписати іспанця Айосе Переса, оскільки його суперник з Ла Ліги Вільярреал планує пізній трансфер — повідомляє портал Mundo Deportivo.

"Вердібланкос" вели переговори з "лисицями" з початку 2023 року, намагаючись повернути 29-річного гравця до Іспанії цього місяця.

Пересу було важко посісти місце в планах Брендана Роджерса цього сезону, він провів лише декілька матчів за старту у кампанії.

Однак, незважаючи на те, що Бетіс був на порозі завершення угоди про оренду, а потім літній безкоштовний трансфер, інтерес Вільярреала ускладнив ситуацію.

Команда залишила Ніколаса Джексона після проблем з його медичним обстеженням перед переїздом у Борнмут, і тепер Перес може приєднатися до клубу у Кастельоні.