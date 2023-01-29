Іспанія

Німець блискуче проводить нинішній сезон.

Барселона провела фантастичну кампанію в Ла Лізі до цього моменту. Команда Хаві Ернандеса займає лідируючу позицію, хоча Реал Мадрид, який посідає друге місце, має одну гру в запасі, та зіграє проти Реал Сосьєдада у неділю ввечері.

Кілька сфер команди були особливо приємними для Барси. Роберт Левандовські перебуває у фантастичній формі цього сезону і є найкращим бомбардиром Ла Ліги з 13 голами, незважаючи на дискваліфікацію на попередні три матчі.

Барселона є найбільш вражаючою в обороні. Після 18 матчів вони пропустили лише шість разів. Три з них відбулися під час поразки в Ель-Класіко на Сантьяго Бернабеу, тобто було досягнуто 14 чистих матчів. Крутий результат.

Як і очікувалося з такою статистикою, Марк-Андре Тер Штеген перебуває у сенсаційній формі. Голкіпер майже зрівнявся з воротарем Депортіво Франсіско Ліано сезону-1993/94, який пропустив шість після своїх перших 19 матчів. Чистий лист для Тер Штегена проти Бетіса в середу дозволить йому зрівнятись із відомим стражем воріт.

Ліано пропустив 18 м'ячів у тій кампанії, а це означає, що Тер Штеген на шляху до побиття свого рекорду за кількістю пропущених м'ячів у сезоні Ла Ліги. Однак він, безсумнівно, більше за все прийме виграш трофею чемпіонату.