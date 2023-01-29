Нападник Атлетік Більбао опинився поза заявкою на поєдинок 19-го туру проти Сельти.
Іньякі Вільямс, getty images
29 січня 2023, 20:53
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Сельта зійшлася у домашньому протистоянні з Атлетіком із Більбао.
У заявку басків на цей матч не потрапив нападник Іньякі Вільямс через пошкодження, що стало історичною подією для всього іспанського футболу.
Справа в тому, що форвард Атлетіка вперше за кілька років не зіграв у матчі Ла Ліги. До цього він брав участь у 251 турі чемпіонату Іспанії поспіль.
Востаннє, коли Іньякі Вільямс не зміг зіграти в іспанській Ла Лізі, стався 7 квітня 2016 року.