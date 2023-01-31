Колишній півзахисник Барселони продовжить кар'єру у новому клубі.
Деніс Суарес, ФК Еспаньйол
31 січня 2023, 12:43
Денис Суарес підписав контракт із Еспаньйолом, повідомив офіційний сайт іспанської команди.
Сельта відпустила 29-річного гравця в оренду до кінця сезону-2022/23. Контракт Суареса із Сельтою розрахований до червня 2024 року.
Цього сезону Деніс не провів жодного офіційного матчу.
За свою кар'єру Деніс Суарес встиг пограти за такі команди, як Манчестер Сіті, Барселона, Севілья, Вільярреал та Арсенал.