Іспанія

У гравця є цікавий пункт у контракті з клубом.

Французький нападник мадридського Реала, Карім Бензема, останнім часом не випадає з інформаційного полі, тоді як його чинна угода з "вершковими" стрімко добігає до завершення.

"Галактікос" своїми діями вказують на те, що хотіли б підписати нову угоду з 35-річним виконавцем, який за підсумками останнього футбольного року отримав нагороду Золотий м’яч за участь найкращого гравця світу.

Саме ця відзнака, як повідомляє іспанська преса, у підсумку дає Бензема можливість самостійно обирати з варіантів розвитку власної кар’єри, згідно до умов чинного контракту.

Наразі футболіст та його представники розмірковують над доцільністю такого кроку з власного боку, проте вже найближчим часом очікується остаточно відповідь від Бензема.

Карім у цьому сезоні забив 13 голів та віддав один гольовий пас, зігравши при цьому 20 матчів.