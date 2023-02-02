Іспанія

Француз може перебратися до чемпіонату Іспанії.

Маркус Тюрам може продовжити кар'єру в Атлетіко, повідомляє AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб хотів підписати нападника менхенгладбахської Боруссії у зимове трансферне вікно і зберігає інтерес до нього.

Контракт Тюрама з Боруссією розрахований до кінця цього сезону, влітку він стане вільним агентом.

В Атлетіко Маркуса вважають перевіреним гравцем, який може виступати на високому рівні ще довгий час.

У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 17 матчів, відзначившись 10 голами та 3 асистами.