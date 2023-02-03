Іспанія

Француз літом може перейти до Каталонії.

Ймовірно, наступного літа Барселона шукатиме безкоштовні трансфери, і, схоже, у них буде відкрита спроба підписати Нголо Канте — повідомляє Sport.

Минулого літа "блауграна" прагнула придбати двох гравців Челсі – Сесара Аспілікуети та Маркоса Алонсо, лише з одним із яких вони успішно впоралися, хоча в обох залишився рік до закінчення контрактів.

Челсі задоволений тим, що Канте скоріше всього покине клуб цього літа. Вони більше не вважають його незамінним і навряд чи запропонують йому нову угоду.

"Блауграна" деякий час розглядала Канте як потенційну альтернативу Серхіо Бускетсу, якщо ветеран вирішить піти після закінчення терміну дії контракту.

Наразі Канте відновлюється після важкої травми.