Іспанія

Гравець стрімко прогресує в поточному сезоні.

Іспанський півзахисник мадридського Реала переходив до розташування "галактікос" за підсумками видатних виступів у сезоні-2016-17 у складі севільського Бетіса за 16,5 млн євро, але з тих пір навряд чи міг вважатись гравцем навіть наближеного до основної обойми рівня.

Усе змінилось у поточному сезоні, коли Карло Анчелотті був змушений виконувати ротацію на тлі пошкоджень у ключових футболістів, і саме цим шансом і скористався в підсумку 26-річний виконавець.

20 матчів (771 хвилина), один гол та чотири гольових передачі — із таким доробком Себальйос висловив бажання й надалі виступати за Реал, незважаючи на завершення контракту наприкінці поточного сезону, і отримав у підсумку схвальну реакцію від керівництва клуба.

Як повідомляє іспанська преса, "вершкові" вирішили винагородити гравця за сумлінну працю новою угодою до 2027 року.