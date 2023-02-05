Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Мальоркою та мадридським Реалом.

Сьогодні, 5 лютого, відбудеться матч двадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому Мальорка прийме мадридський Реал на стадіоні Мальорка Естадіо.

МАЛЬОРКА – РЕАЛ МАДРИД

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 15:00. МАЛЬОРКА ЕСТАДІО, ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА. АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Мальорка відверто дивує у цьому сезоні. Команда з острова минулого року активно боролася за збереження прописки, а зараз в стані зачепитися за принаймні зону Ліги конференцій.

Щільність у таблиці дуже серйозна, проте в Осасуни й Мальорки можливо буде шанс повернутися у Європу. Колись другі навіть грали у Лізі чемпіонів, хоча ті часи давно минули.

Прямо зараз клуб чергує поразки з перемогами, в попередньому турі мінімально програли Кадісу.

Відзначаємо блискучу форму косоварського форварда Ведата Мурікі, що стух у римському Лаціо після плідного періоду у Фенербахче, проте знайшов себе на Пальмі-де-Майорці й зараз йде на четвертому місці у списку бомбардирів турніру.

Реал втратив очки в матчі з Сосьєдадом, проте потім впевнено здолав Валенсію та не дозволив збільшитися відставанню від Барселони. Головні баталії ще попереду й потрібно стабільно набирати очки.

Мадридці програвали багатенько, як для клубу такого статусу, в цьому протистоянні. 16 разів Мальорка зуміла переграти столичних суперників, а вдома не програла практично у половині домашніх матчів.

Не дивлячись на 1:0 восени 2019-го фаворитом цього матчу є Мадрид. Хлопці Анчелотті минулого розіграшу вдало з'їздили на острів та здобули там розгромну перемогу, отже цього разу повинно бути щось подібне.

Орієнтовні склади:

Мальорка: Райковіч – Маффео, Копете, Раільйо, Вальєнт, Коста – Галаррета, Санчес – Кадевере, Мурікі, Кан-Ін

Реал: Куртуа – Фернандес, Рюдігер, Мілітао, Камавінга – Кроос, Себальйос, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Не зіграють / під питанням: Копете – Бензема, Лукас, Менді, Мілітао