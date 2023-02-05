Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Мальоркою та мадридським Реалом.
Мальорка - Реал - Getty Images
05 лютого 2023, 09:00
Сьогодні, 5 лютого, відбудеться матч двадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому Мальорка прийме мадридський Реал на стадіоні Мальорка Естадіо.
МАЛЬОРКА – РЕАЛ МАДРИД
НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 15:00. МАЛЬОРКА ЕСТАДІО, ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА. АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Мальорка відверто дивує у цьому сезоні. Команда з острова минулого року активно боролася за збереження прописки, а зараз в стані зачепитися за принаймні зону Ліги конференцій.
Щільність у таблиці дуже серйозна, проте в Осасуни й Мальорки можливо буде шанс повернутися у Європу. Колись другі навіть грали у Лізі чемпіонів, хоча ті часи давно минули.
Прямо зараз клуб чергує поразки з перемогами, в попередньому турі мінімально програли Кадісу.
Відзначаємо блискучу форму косоварського форварда Ведата Мурікі, що стух у римському Лаціо після плідного періоду у Фенербахче, проте знайшов себе на Пальмі-де-Майорці й зараз йде на четвертому місці у списку бомбардирів турніру.
Реал втратив очки в матчі з Сосьєдадом, проте потім впевнено здолав Валенсію та не дозволив збільшитися відставанню від Барселони. Головні баталії ще попереду й потрібно стабільно набирати очки.
Мадридці програвали багатенько, як для клубу такого статусу, в цьому протистоянні. 16 разів Мальорка зуміла переграти столичних суперників, а вдома не програла практично у половині домашніх матчів.
Не дивлячись на 1:0 восени 2019-го фаворитом цього матчу є Мадрид. Хлопці Анчелотті минулого розіграшу вдало з'їздили на острів та здобули там розгромну перемогу, отже цього разу повинно бути щось подібне.
Орієнтовні склади:
Мальорка: Райковіч – Маффео, Копете, Раільйо, Вальєнт, Коста – Галаррета, Санчес – Кадевере, Мурікі, Кан-Ін
Реал: Куртуа – Фернандес, Рюдігер, Мілітао, Камавінга – Кроос, Себальйос, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус
Не зіграють / під питанням: Копете – Бензема, Лукас, Менді, Мілітао
прогноз 1:3