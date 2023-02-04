Іспанія

Вболівальники "смугасто-зелених" чекали на цей момент до 20-го туру.

Вболівальники Ельче чекали першої перемоги у цьогорічному розіграші Ла Ліги цілих 19 турів. За цей час керівництво клубу змінило двох тренерів, проте це все одно не давало результат, крім шести нічиїх.

Втім, 4 лютого команда Пабло Мачіна неочікувано обіграла Вільярреал у дербі валенсійського регіону. Пере Мілья відзначився хет-триком і став головним героєм зустрічі, проте до "зони виживання" Ельче аж 11 пунктів — і це з урахуванням того, що Реал Вальядолід, Сельта і Валенсія мають гру у запасі.

Вільярреал наразі — п'ятий.

Ельче — Вільярреал — 3:1

Голи: Мілья, 3, 45+3, пен, 52, пен — Морено, 23

Ельче: Бадія — Паласіос (Поланко, 46), Андія, Магальян — Кармона, Маскарель, Гумбау (Верду, 87), Клерк (Бланко, 71) — Понсе (Нтека, 71), Боє, Мілья (Чавес, 58)

Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Куенка, Мохіка — Капу (Коклен, 62), Парехо (Ніньйо, 79), Баена (Трігерос, 62) — Чуквуезе (Колладо, 90), Морено, Піно (Моралес, 63)

Попередження: Паласіос, Кармона, Маскарель, Фідель, Чавес — Баена, Куенка.