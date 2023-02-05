Іспанія

Габонець може повернути до чемпіонату Іспанії.

Барселона розглядає сміливий крок, щоб повернути П'єра-Емеріка Обамеянга в клуб цього літа.

Гравець збірної Габону тепер не відповідає вимогам Челсі після того, як у січні прибули Михайло Мудрик та Жоау Феліш.

Тренер "синіх" Грем Поттер вирішив вилучити його зі складу Ліги чемпіонів на початку цього місяця, щоб залучити Мудрика та Фелікса.

Обамеянг напевно покине Стемфорд Брідж напередодні сезону-2023/24, а Челсі готовий прийняти трансфер за зниженою ціною, щоб вивести ветерана зі своєї суперзіркової команди.

Барселона з інтересом стежить за ситуацією, також спостерігають за ситуацією й Атлетіко Мадрид з Міланом .