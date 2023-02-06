Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 5 лютого 2023 року, 22:00.

У двадцятому турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі розбила андалузьку Севілью та відповідно збільшила відрив від мадридського Реала до восьми очок.

Підопічні Хаві розпочали зустріч із пошкодження в ключового опорного півзахисника Серхіо Бускетса, якого довелось замінити вже на восьмій хвилині гри.

Це в підсумку дало "нервіонцям" трохи часу для того, аби призвичаїтись до гри на чужому полі, проте "блаугранас" усе одно залишали за собою відчутну перевагу в контролі м’яча та створенні гольових моментів.

Це зіграло свою роль уже в другому таймі, коли команді Хорхе Сампаолі не допомогли дві заміни після перерви, і Севілья пропустила спочатку від Альби, а потім — від Гаві.

Той-таки фланговий захисник трохи пізніше допоміг Барсі встановити рахунок на межі розгрому, тож до завершення гри каталонці не вбачали за потрібне витрачати зайві зусилля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Севілья в Ла Лізі:

Барселона — Севілья 3:0

Голи: Альба, 58, Гаві, 71, Рафінья, 79

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Крістенсен, Альба (Бальде, 83) — Педрі, Бускетс (Кесс'є, 8), де Йонг — Рафінья (Торрес, 84), Левандовські, Гаві (Фаті, 80).

Севілья: Буну — Монтіель, Баде, Гудель, Рекік, Акунья (Окампос, 65) — Хордан, Ракітич, Торрес (Хіль, 46), Гує (Фернандо, 83) — Ен-Несірі (Ламела, 46).

Попередження: Ракітич, Хордан.