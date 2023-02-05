Іспанія

Каталонці відірвалися від Реалу.

У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги Барселона на власному полі впевнено подолала Севілью — 3:0. Тим самим каталонський гранд відірвався у таблиці від мадридського Реалу на цілих 8 очок, скориставшись поразкою "галактікос" Андрія Луніна на Мальорці.

Що ж до Севілья, то команда Хорхе Сампаолі перебуває на шістнадцятій сходинці у таблиці. До зони вильоту андалусійцям усього два пункти.

Відзначимо, що у неділю у рамках чемпіонату Іспанії дебютував Віктор Циганков.

Барселона — Севілья — 3:0

Голи: Альба, 58, Гаві, 71, Рафінья, 79

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Крістенсен, Альба (Бальде, 83) — Педрі, Бускетс (Кесс'є, 8), де Йонг — Рафінья (Торрес, 84), Левандовські, Гаві (Фаті, 80)

Севілья: Буну — Монтіель, Баде, Гудель, Рекік, Акунья (Окампос, 65) — Хордан, Ракітич, Торрес (Хіль, 46), Гує (Фернандо, 83) — Ен-Несірі (Ламела, 46)

Попередження: Ракітич, Хордан.