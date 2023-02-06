Мадридський клуб не впевнений у придбанні 19-річного футболіста.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
06 лютого 2023, 13:18
У Реалі вважають, що Джуд Беллінгем ближчий до переходу в клуби з АПЛ, повідомляє The Athletiс.
За інформацією джерела, зараз і в Реалі, і в Борусії вважають, що найбільш варіантом продовження кар'єри 19-річного півзахисника стане клуб із Англії.
Ліверпуль і Манчестер Сіті дуже наполегливі в намірі підписати Джуда, і Реал поступово звикає до того факту, що нічого не зможе протиставити фінансовій могутності англійських клубів.
Цього сезону на рахунку англійця 10 голів та 5 результативних передач у 25 матчах за Борусію у всіх турнірах.