Іспанія

Мадридський клуб не впевнений у придбанні 19-річного футболіста.

У Реалі вважають, що Джуд Беллінгем ближчий до переходу в клуби з АПЛ, повідомляє The Athletiс.

За інформацією джерела, зараз і в Реалі, і в Борусії вважають, що найбільш варіантом продовження кар'єри 19-річного півзахисника стане клуб із Англії.

Ліверпуль і Манчестер Сіті дуже наполегливі в намірі підписати Джуда, і Реал поступово звикає до того факту, що нічого не зможе протиставити фінансовій могутності англійських клубів.

Цього сезону на рахунку англійця 10 голів та 5 результативних передач у 25 матчах за Борусію у всіх турнірах.