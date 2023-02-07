Іспанія

Італійський фахівець відчуває тиск.

Керівництво Реала втрачає віру у Карло Анчелотті, повідомляє Relevo.

Після поразки від Барселони у Суперкубку Іспанії та збільшення відставання від першого місця у Ла Лізі до восьми очок позиції італійця в Реалі ослабли.

У зв'язку з цим виступ на Клубному чемпіонаті світу може стати для Анчелотті вирішальним.

Анчелотті розуміє, що має привести Реал до трофеїв наприкінці сезону.

Зазначимо, що у середу, 8 лютого, Реал зіграє у півфіналі КЧМ проти Аль-Ахлі о 21:00 за київським часом.