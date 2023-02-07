Іспанія

Уругваєць прокоментував свої відчуття після невдачі своєї команди на стадіонах Катара.

Феде Вальверде розповів про відчуття від вильоту з мундіалю.

Висловлювання футболіста цитує портал Football Espana.

"Це вплинуло на мене, тому що я справді хотів, щоб у моїй країні все було добре і вболівальники були задоволені виступами Уругваю. Я поїхав із хвилюванням дитини, з мрією мільйонів людей. Я відчував, що все, над чим я працював, не принесло користі, це було дуже боляче.

Але подібний досвід допомагає мені вчитися, оскільки я знаю, що у футболі не завжди трапляються хороші речі. У футболі завжди є колії та перешкоди. Я повинен йти тим же шляхом, продовжувати працювати так само, як і до чемпіонату світу. Я хочу продовжувати працювати в цій команді, продовжувати рости, стати капітаном".

Збірна Уругваю не зуміла подолати груповий етап на мундіалі вперше за 20 років.