34-річний футболіст поки що не визначився з майбутнім.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 15:12
Серхіо Бускетс отримав велику пропозицію від Ан-Насра, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, саудівський клуб пропонує капітанові Барселони контракт із зарплатою 18 мільйонів євро за сезон після сплати податків.
Спочатку Ан-Наср запропонував іспанцеві контракт терміном на два роки, але клуб готовий укласти з гравцем угоду на будь-який бажаний термін.
Бускетс має намір почекати – він збирається отримати пропозицію Барселони про продовження контракту та оцінити його, бо знає, що Хаві хоче бачити його у команді.
Цього сезону на рахунку 34-річного футболіста 27 матчів та 1 гольова передача за Барселону у всіх турнірах.