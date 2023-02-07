Іспанія

34-річний футболіст поки що не визначився з майбутнім.

Серхіо Бускетс отримав велику пропозицію від Ан-Насра, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, саудівський клуб пропонує капітанові Барселони контракт із зарплатою 18 мільйонів євро за сезон після сплати податків.

Спочатку Ан-Наср запропонував іспанцеві контракт терміном на два роки, але клуб готовий укласти з гравцем угоду на будь-який бажаний термін.

Бускетс має намір почекати – він збирається отримати пропозицію Барселони про продовження контракту та оцінити його, бо знає, що Хаві хоче бачити його у команді.

Цього сезону на рахунку 34-річного футболіста 27 матчів та 1 гольова передача за Барселону у всіх турнірах.