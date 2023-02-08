Іспанія

Каталонці натомість хочуть продовжити з ним контракт.

Турецькі клуби ще не завершили свою роботу на трансферному ринку під час поточної зимової кампанії, завдяки чому користуються нагодою продовжувати перемовини з іншими європейськими клубами, тоді як ті, здебільшого, уже встигли сформувати власні склади команд на другу частину сезону.

Зокрема, доволі активним у цьому плані є Галатасарай, якому знову знадобився голкіпер Барселони Іньякі Пенья, який уже виступав у складі "левів" на правах піврічної оренди на початку минулого року.

Тоді 23-річний воротар провів вісім матчів за турецький клуб, пропустивши 11 м’ячів та одного разу відстоявши "на нуль".

Вочевидь, така співпраця припала до душі Галатасараю, і цього разу він звернувся до Барси за повноцінним трансфером, проте отримав відмову.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, каталонський клуб натомість підготував продовження контракту для свого футболіста, який перебуває в системі клубу з 2012 року, а в цьому сезоні відіграв три матчі, пропустивши п’ять голів та одного разу відстоявши "суху" гру.