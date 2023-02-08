Іспанія

У клубі сподіваються, що вінгер вийде на пік форми.

Барселона не продасть Ансу Фаті, якщо він не захоче піти, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у клубі сподіваються, що вінгер зможе вийти на пік форми. Головний тренер Барселони Хаві також вірить у Фаті.

Крім того, у клубі побоюються повторення ситуації з Френкі де Йонгом, який раніше був виставлений на трансфер, але відмовився переходити до Манчестера Юнайтед.

У поточному сезоні Фаті забив 3 голи і зробив 3 гольові передачі у 20 матчах Ла Ліги.