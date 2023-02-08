Іспанія

Французька команда хоче отримати іспанського футболіста.

ПСЖ хоче підписати Марко Асенсіо влітку як вільного агента, повідомляє El Debate.

За інформацією джерела, клуб готовий запропонувати Асенсіо 15 мільйонів євро як підписний бонус, якщо він погодиться на перехід як вільний агент у липні.

Термін контракту Асенсіо з Реалом закінчується у червні.

У поточному сезоні на рахунку Асенсіо 4 голи та 5 результативних передач у 26 матчах за Реал у всіх турнірах.