Іспанія

Легенди іспанського футболу не стало у віці 63 років.

Колишній півзахисник збірної Іспанії, Барселони та Атлетіко Маркос Алонсо Пенья помер.

Легендарного футболіста не стало у віці 63 років. Останні роки свого життя він вів боротьбу із хворобою.

У складі каталонської Барселони він став володарем трофеїв: чемпіонату Іспанії, Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії та Кубку іспанської Ліги.

У складі збірної Іспанії Алонсо провів 22 поєдинки, з якою став срібним призером чемпіонату Європи-1984.

Після завершення кар'єри футболіста розпочав тренерську. Працював у Райо, Севільї, Атлетіко, Малазі та інших клубів.

Відзначимо, що його син, Маркос Алонсо-молодший, зараз виступає за каталонську Барселону та збірну Іспанії.