Іспанія

Досвідчений воротар буде знову грати в Іспанії.

Колишній воротар збірної Бразилії та Валенсії Дієго Алвес знову повернувся в Іспанію. 37-річний воротар підписав контракт із Сельтою, який діє до літа 2023 року.

Перехід стався на правах вільного агента. На початку 2023 року Алвес залишив Фламенго після того, як його контракт завершився.

Найкращі роки кар'єри бразильця пройшли у Валенсії. На його рахунку з 2011 по 2017 роки 176 матчів.

Після переїзду назад на батьківщину, Алвес був першим номером у Фламенго, провівши за команду 182 поєдинки. З клубом він виграв у 2019 році чемпіонат Бразилії та Копа Лібертадорес.